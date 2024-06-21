Льготы по налогу на имущество для башкирских пивоваров будут продлены

В ближайшее время Комитет Государственного собрания Республики Башкортостан по бюджету, налоговой политике, инвестициям и имущественным отношениям планирует рассмотреть законопроект "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Башкортостан "О налоге на имущество организаций".