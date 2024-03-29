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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японски...

Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японски...

Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японские чартыНа прошлой неделе одновременно вышло несколько крупных игр, и хотя большинство из них попали в последние еженедельные японские чарты продаж, опубликованные Famitsu, одна из них, возглавившая чарты, возможно, не та, которую многие ожидали увидеть.

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