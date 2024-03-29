Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японски...

Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японские чартыНа прошлой неделе одновременно вышло несколько крупных игр, и хотя большинство из них попали в последние еженедельные японские чарты продаж, опубликованные Famitsu, одна из них, возглавившая чарты, возможно, не та, которую многие ожидали увидеть.