Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японски...

Princess Peach: Showtime! обошла Dragon's Dogma 2 и Rise of the Ronin и возглавила еженедельные японские чартыНа прошлой неделе одновременно вышло несколько крупных игр, и хотя большинство из них попали в последние еженедельные японские чарты продаж, опубликованные Famitsu, одна из них, возглавившая чарты, возможно, не та, которую многие ожидали увидеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)