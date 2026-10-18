Нашёл сына без связи: история семьи Шнаркуловых под Артёмовском.В 2023 году Сергей Шнаркулов отправился в охваченный боями Артёмовск, чтобы найти сына Кирилла и передать военным автомобиль.
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