Ко Дню образования службы криминалистики, который отмечается 19 октября, «Ивановские новости» поговорили со старшим лейтенантом юстиции Марией Кузнецовой, специалистом отдела криминалистики СУ СК России по Ивановской области.
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