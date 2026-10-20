Каждый пятый случай онкологии в России приходится на рак молочной железы. Причём многие до сих пор уверены: это болезнь, которая касается только женщин.
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