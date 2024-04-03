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Додон предложил президенту Молдавии Санду бежать через кукурузу со своего поста

Додон предложил президенту Молдавии Санду бежать через кукурузу со своего поста

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил действующему главе государства Майе Санду "бежать через поля с кукурузой" со своего поста, альтернативным вариантом покинуть должность президента для Санду является, по его словам, оставить президентский пост демократическим путем.

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