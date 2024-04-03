Додон предложил президенту Молдавии Санду бежать через кукурузу со своего поста

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил действующему главе государства Майе Санду "бежать через поля с кукурузой" со своего поста, альтернативным вариантом покинуть должность президента для Санду является, по его словам, оставить президентский пост демократическим путем.
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