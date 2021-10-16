Болгария должна беречь угольные ТЭС ради автономии — президент

Угольные электростанции в данный момент незаменимы и нуждаются в защите, заявил президент Болгарии Румен Радев журналистам в ответ на вопрос, сможет ли Болгария отстоять перед Евросоюзом крайний срок закрытия угольных электростанций до 2040 года в рамках «Зеленой сделки».