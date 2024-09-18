Шиитские организации Ирака доложили об ударе беспилотника по цели в Хайфе

Бойцы шиитского военизированного объединения Республики Ирак, являющегося частью «Исламского сопротивления» сообщили, что атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата места дислокации израильской армии на северных территориях Израиля.
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