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Шиитские организации Ирака доложили об ударе беспилотника по цели в Хайфе

Шиитские организации Ирака доложили об ударе беспилотника по цели в Хайфе

Бойцы шиитского военизированного объединения Республики Ирак, являющегося частью «Исламского сопротивления» сообщили, что атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата места дислокации израильской армии на северных территориях Израиля.

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