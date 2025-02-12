Пока строим на "свои". Новую "глазную" поликлинику в Барнауле откроют в начале 2027 года

Власти продолжают поиск федерального финансирования, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов В Алтайском крае нашли подрядчика, который построит в Барнауле новую офтальмологическую поликлинику.
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