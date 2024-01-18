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У мужа Аллы Пугачёвой начинаются "окаянные дни". Беда пришла откуда не ждали

У мужа Аллы Пугачёвой начинаются "окаянные дни". Беда пришла откуда не ждали

ФОТО: АНДРЕЙ ЛЮБИМОВ/АГН "МОСКВА" АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ПУСТИЛИ ПО МИРУ: ГАЛКИНА* В ОАЭ ОШТРАФОВАЛИ НА 2,5 МЛН ЗА ШУТКИ ПРОТИВ РУССКИХ У мужа Аллы Пугачёвой начинаются "окаянные дни".

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