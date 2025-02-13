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Царьград

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Будут выбивать? Промоушен Hardcore FC не заплатил своим бойцам 33 млн рублей

Будут выбивать? Промоушен Hardcore FC не заплатил своим бойцам 33 млн рублей

Глава промоушена Сульянов игнорирует атлетов, которых сам же приглашал для поединков.Разгорается скандал вокруг промоушена Hardcore FC.

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