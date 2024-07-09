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Забивали "неверных" палками: В КБР задержан "шариатский патруль" из десяти экстремистов

Забивали "неверных" палками: В КБР задержан "шариатский патруль" из десяти экстремистов

В КБР силовиками задержан "шариатский патруль" из десяти экстремистов, которые забивали "неверных" палками.

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