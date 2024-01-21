Тарпищев считает, что Рублев чудил в матче 1/8 финала Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что ему было тяжело смотреть на игру Андрея Рублева против австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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