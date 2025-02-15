В Госдуме призвали воздержаться от спонтанной закупки валюты

Текущее укрепление рубля не стоит воспринимать как сигнал к спонтанной закупке валюты, вместо этого лучше обратить внимание на рублевые активы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии