В Госдуме призвали воздержаться от спонтанной закупки валюты

Текущее укрепление рубля не стоит воспринимать как сигнал к спонтанной закупке валюты, вместо этого лучше обратить внимание на рублевые активы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).