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Пять тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей повысят квалификацию по компетенциям Всероссийского чемпионатного движения

Пять тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей повысят квалификацию по компетенциям Всероссийского чемпионатного движения

Слушателями программы «Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в центрах повышения квалификации кадров среднего профессионального образования» станут пять тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей.

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