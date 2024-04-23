Пять тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей повысят квалификацию по компетенциям Всероссийского чемпионатного движения

Слушателями программы «Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в центрах повышения квалификации кадров среднего профессионального образования» станут пять тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей.
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