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Москва стала первой среди мегаполисов России по темпам роста цен на жилье

Москва стала первой среди мегаполисов России по темпам роста цен на жилье

В январе новостройки Москвы подорожали на 7,1% Первую тройку городов-миллионников, где в январе 2025 года сильнее всего подорожали новостройки, составили Москва, Пермь и Челябинск Москва возглавила рейтинг городов-миллионников по темпам роста средней стоимости лота на рынке новостроек в январе 2025 года, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.

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