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SHOT: сильный взрыв в Краснодаре попал в объектив местных жителей

SHOT: сильный взрыв в Краснодаре попал в объектив местных жителей

Момент сильного взрыва в Краснодаре засняли местные жители. Ролик опубликовал Telegram-канал «SHOT». Официальные комментарии в данный момент отсутствуют.

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