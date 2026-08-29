Фәнзилә Җәүһәрова: Дәүләт Умеров – бөтен татар дөньясында бердәнбер уникаль белгеч

«Татар ядкәрләре» проекты җитәкчесе, Татарстанның баш фольклорчысы, филология фәннәре кандидаты, КФУ доценты Фәнзилә Җәүһәрова этнохореолог һәм хореограф Дәүләт Умеровның 60 яшьлек юбилей кичәсендә аның белән бергә эшли башлаган елларын искә алып, җылы котлау сүзләрен әйтте.
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