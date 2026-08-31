Сентябрь на Ямале начнется с дождей и ветра до 22 м/с

Осень на Ямале начнется с ежедневных дождей, снижения температуры и ветра, порывы которого в некоторых районах достигнут 22 метров в секунду.
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