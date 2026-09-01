Станция метро «Планерная» перестанет быть конечной

Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до района Куркино. Об этом Сергей Собянин заявил на встрече с учителями и учащимися новой школы № 2005, построенной в этом районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- VГ Пенсионеров округ...
- Тушинский суд рас...
- За порчу останово...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым