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Царьград

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СК возбудил дело на водителя, врезавшегося в машину ДПС в Ростове

СК возбудил дело на водителя, врезавшегося в машину ДПС в Ростове

В Ростове-на-Дону 37-летний водитель, совершая опасные манёвры, врезался в патрульный автомобиль, травмировав полицейского.

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