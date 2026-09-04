Павел Малков: Общественный штаб по наблюдению за выборами неоднократно демонстрировал качественную работу

В заседании также участвовали первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков, председатель облдумы Аркадий Фомин, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, председатель областного избиркома Андрей Сидоренко, председатель Общественной палаты Наталья Гришина.
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