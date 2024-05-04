Пекинский автосалон – теперь Китай законодатель мировой моды в отрасли

Еще недавно китайские автомобили были примитивными и не отличались качеством сборки. Конечно, с последним пунктом до сих пор не все гладко, но производители из Поднебесной не только научились делать хорошие машины.
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