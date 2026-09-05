США смогут восстановить свои ракетные арсеналы не ранее 2029-2030 годов

США смогут восстановить свои ракетные арсеналы не ранее 2029-2030 годовЦентр стратегических и международных исследований (CSIS), который, к слову, близок к Пентагону, опроверг ложные заявления Трампа и Хегсета и предупредил об опасности значительного сокращения запасов американских перехватчиков и стратегических вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В леса Украины пр...
- Минобороны: штурм...
- В леса Украины пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым