США смогут восстановить свои ракетные арсеналы не ранее 2029-2030 годов

США смогут восстановить свои ракетные арсеналы не ранее 2029-2030 годовЦентр стратегических и международных исследований (CSIS), который, к слову, близок к Пентагону, опроверг ложные заявления Трампа и Хегсета и предупредил об опасности значительного сокращения запасов американских перехватчиков и стратегических вооружений.