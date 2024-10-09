«Термолэнд» от ГК «Основа»: как превратить российские города в города-курорты

Сейчас, на волне роста интереса россиян к внутреннему туризму и к теме ЗОЖ, настало удачное время для реализации подобных проектов, считают в компанииСогласно консалтинговым данным, на сентябрь 2024 года у нас в стране насчитывалось 50 термальных комплексов общей площадью около 300 тысяч квадратных метров.