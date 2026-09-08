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Аргументы недели

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Начальника тыла обвинили в хищении горючего

Начальника тыла обвинили в хищении горючего

Поздно вечером 5 сентября в Московской области был задержан заместитель начальника подмосковного главка МВД – начальник тыла Сергей Мальков, находившийся в этой должности с 2013 года.

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