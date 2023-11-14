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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итоговый турнир ATP. Расписание 15 ноября. Рублев и Алькарас сыграют не раньше 16:30, Медведев и Зверев – не раньше 23:00

В среду, 15 ноября, в дневную сессию Андрей Рублев поборется с Карлосом Алькарасом. Матч начнется не раньше 16:30 по Москве.

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