«Не ракета и не дрон»: Россия показала в Египте новое оружие для Су-57

Россия впервые продемонстрировала в Египте новое оружие для Су-57. Это не дроны и не ракеты.На выставке в Египте Россия впервые показала ракеты С-61М и С-71К.
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