Совет Федерации расширил полномочия судебных приставов и ужесточил законодательство

Также были одобрены другие законопроекты, ужесточающие миграционное законодательство, регулирующие деятельность нежелательных организаций и обработку обезличенных персональных данных, а также вводящие запрет на проведение "треш-стримов".
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