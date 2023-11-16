"Это не по-православному": туляки рассказали, верят ли они в приметы

Говорят, что существует человек, который надел рубашку наизнанку, рассыпал соль во время завтрака и, сидя на столе, поел с ножа, затем протер полы после ухода гостей, на улице встретил черную кошку и старушку с пустым ведром, вернулся домой и не посмотрел в зеркало, и.