Макс Ферстаппен о гонке со 100 картингистами: «Моя лучшая победа на данный момент»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал победу в картинге над 100 любителями. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» стартовал последним и обогнал всех соперников – журналистов, стримеров, селебрити и фанатов.
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