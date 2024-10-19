Экстрасенс Алиева: Львы, Раки, Рыбы, Овны больше предрасположены к квадробингу

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парапсихолог Инесса Алиева рассказала, что к занятию квадробингом предрасположены представители знаков Зодиака, символами которых являются зодиакальные животные.
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