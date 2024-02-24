Глава ДНР Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку. Политик отметил, что предстоит собрать предварительную информацию, чтобы принять решение о поэтапном восстановлении населенного пункта.
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