В Гонконге осужден бывший банкир по делу о фиктивном кредите на $1,6 млрд. и взятках в криптовалюте

Бывший сотрудник гонконгского банка, незаконно подтвердивший подлинность аккредитивов на сумму более $1,6 млрд, приговорен к четырем годам тюремного заключения; также суд обязал его возместить ущерб в размере более $470 000, которые были получены им в виде взяток в криптовалюте.
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