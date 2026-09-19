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В Гонконге осужден бывший банкир по делу о фиктивном кредите на $1,6 млрд. и взятках в криптовалюте

В Гонконге осужден бывший банкир по делу о фиктивном кредите на $1,6 млрд. и взятках в криптовалюте

Бывший сотрудник гонконгского банка, незаконно подтвердивший подлинность аккредитивов на сумму более $1,6 млрд, приговорен к четырем годам тюремного заключения; также суд обязал его возместить ущерб в размере более $470 000, которые были получены им в виде взяток в криптовалюте.

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