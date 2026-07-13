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Царьград

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Колясников: Грэма будут хоронить в закрытом гробу по "просьбе семьи", которой у него нет

Колясников: Грэма будут хоронить в закрытом гробу по "просьбе семьи", которой у него нет

Незадолго до кончины сенатор США вернулся из Киева. Названа причина смерти. Внезапная кончина 71-летнего сенатора-республиканца Линдси Грэма, одного из самых яростных критиков Кремля и автора "санкций из ада", обрастает новыми деталями и все более странными слухами.

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