«Марионетка лжёт»: Маск резко ответил на слова Байдена о его незаконном бизнесе

Бизнесмен заявил, что у него было разрешение на работу в США в 1990-х годах.фото: twitter.com/elonmusk--> Основатель Tesla и Space X Илон Маск обвинил во лжи президента США Джо Байдена, утверждавшего, что бизнесмен начинал работать в Штатах нелегально.