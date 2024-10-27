«Марионетка лжёт»: Маск резко ответил на слова Байдена о его незаконном бизнесе

Бизнесмен заявил, что у него было разрешение на работу в США в 1990-х годах.фото: twitter.com/elonmusk--> Основатель Tesla и Space X Илон Маск обвинил во лжи президента США Джо Байдена, утверждавшего, что бизнесмен начинал работать в Штатах нелегально.
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