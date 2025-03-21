Mindscapes представили инструмент для исследования потребительских предпочтений

NeuroBox — это коробочное нейромаркетинговое исследование, которое позволяет понять, достаточно ли заметен бренд/продукт на баннере, а также какая сцена в ролике вызывает максимальный позитив, а какая — желание купить.
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