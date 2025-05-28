На Украине указали на отсутствие гарантий финансовой поддержки от ЕС в 2026 году

Украина не получала никаких гарантий от стран Евросоюза (ЕС) о том, что они продолжат ее финансировать в следующем году, поэтому, каким образом сложится экономическая ситуация в стране, никто предсказать не может.
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