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На Украине указали на отсутствие гарантий финансовой поддержки от ЕС в 2026 году

На Украине указали на отсутствие гарантий финансовой поддержки от ЕС в 2026 году

Украина не получала никаких гарантий от стран Евросоюза (ЕС) о том, что они продолжат ее финансировать в следующем году, поэтому, каким образом сложится экономическая ситуация в стране, никто предсказать не может.

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