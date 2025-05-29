Минюст РФ не признал Урганта и Пугачеву иноагентами

Отсутствие нарушений законодательства исключает основания для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко 29 мая в интервью ТАСС.
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