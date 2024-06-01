Русские продвинулись к Купянску: Красногоровка "на подходе". США одобрили удары по России. "Ответка" будет "ядерной" – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 2,6K прочитали Привычные новости о продвижении войск на фронте в минувшие сутки активно разбавлялись сведениями об одобрении Вашингтоном ударов американским оружием по территории России.
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