Omoda выпустила спецверсию кроссовера C5 Trendy Red

Китайский бренд Omoda представил для кроссовера C5 серию Trendy Red. Ключевой ее особенностью является «насыщенный красный» цвет кузова — и до января 2024 года он будет доступен исключительно для этой версии.
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