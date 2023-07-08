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Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом

Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом

Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) искренне ненавидит, глубоко презирает русский народ и русскую историю.

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Комментарии
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Катерина
Надо  прямо  сказать,  что  &quot;Акунин&quot; - талантливый писатель.  Великолепный слог и  лихо  закрученные сюжеты. Но    все  его  произведения  пропитаны презрением   к   простому  русскому  народу. И  это  тоже  факт.
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11 час.
Надежда Андреева
для меня его слог излишне затейливо архаичен, но это личное мнение, с остальными тезисами согласна на все 100
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10 час.
Катерина
Я  первое  время его  запоем  читала.  Люблю  детективы.  Увлекалась  сюжетом... не  замечая русофобии.  Но  после   &quot;болотных&quot;  событий решила  перечитать  его книги.  Сюжет  уже  был  известен и  не  отвлекал.  Тут-то и   обратила  внимание,  что  автор  ненавидит   мир  простого  русского  человека...  считает  быдлом... грязью.
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9 час.

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