Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) искренне ненавидит, глубоко презирает русский народ и русскую историю.
Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом
Комментарии
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Катерина
Надо прямо сказать, что "Акунин" - талантливый писатель. Великолепный слог и лихо закрученные сюжеты. Но все его произведения пропитаны презрением к простому русскому народу. И это тоже факт.
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11 час.
Надежда Андреева
для меня его слог излишне затейливо архаичен, но это личное мнение, с остальными тезисами согласна на все 100
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10 час.
Катерина
Я первое время его запоем читала. Люблю детективы. Увлекалась сюжетом... не замечая русофобии. Но после "болотных" событий решила перечитать его книги. Сюжет уже был известен и не отвлекал. Тут-то и обратила внимание, что автор ненавидит мир простого русского человека... считает быдлом... грязью.
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9 час.
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