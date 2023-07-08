Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом

Катерина Надо прямо сказать, что "Акунин" - талантливый писатель. Великолепный слог и лихо закрученные сюжеты. Но все его произведения пропитаны презрением к простому русскому народу. И это тоже факт.

Надежда Андреева для меня его слог излишне затейливо архаичен, но это личное мнение, с остальными тезисами согласна на все 100