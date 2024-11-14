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Русофоба Познера двигают Первый канал и "Яндекс", несмотря на протесты граждан

Русофоба Познера двигают Первый канал и "Яндекс", несмотря на протесты граждан

Юрий Кот     Познер вернулся в Россию к любимой кормушке. Отметился на Первом канале, а следом все либеральные русофобские структуры начали подтягивать его в свои проекты.

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Комментарии
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АндрейБорков
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5 час.
федор
Эту мразоту надо гнать пинками. И наконец-то, когда уже на первом наведут порядок?
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3 час.
АндрейБорков
Судя потому, что Познера туда опять пихают, это вряд ли когда то произойдет. Есть, правда вариант, парни с СВО вернуться и начнут все по полочкам раскладывать. Тогда Познер на полочке в морге угнездиться и не он один. А пока бабло правит миром.
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2 час.

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