Русофоба Познера двигают Первый канал и "Яндекс", несмотря на протесты граждан

АндрейБорков

Судя потому, что Познера туда опять пихают, это вряд ли когда то произойдет. Есть, правда вариант, парни с СВО вернуться и начнут все по полочкам раскладывать. Тогда Познер на полочке в морге угнездиться и не он один. А пока бабло правит миром.