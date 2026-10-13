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Всего четыре строчки, а смысла больше, чем в толстых романах, гениальные стихи о главном

Всего четыре строчки, а смысла больше, чем в толстых романах, гениальные стихи о главном

Проза объясняет мир, выстраивая его по кирпичику. Поэзия этот мир взламывает. Чтобы описать крушение надежд, падение империй, экзистенциальное одиночество или внезапное осознание конечности бытия, романисту требуются сотни страниц, детальные описания пейзажей, диалоги и сложная система персонажей.

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