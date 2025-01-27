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Еще один россиянин уедет в США, в Россию отказался возвращаться легионер «Ахмата». Трансферы и слухи дня

Еще один россиянин уедет в США, в Россию отказался возвращаться легионер «Ахмата». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в России«Спартак» все-таки подпишет ИличаGetty ImagesПолузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич близок к переходу в «Спартак».

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