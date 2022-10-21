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Тыквенные гадания, конфликт из общественного туалета: что обсуждает Уссурийск в соцсетях

Тыквенные гадания, конфликт из общественного туалета: что обсуждает Уссурийск в соцсетях

Пока одни жители Уссурийска пытаются угадать вес тыквы-гигианта с бахчевой экспозиции, другие возмущаются из-за работы общественного туалета.

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