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Регионы России

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Захарова прокомментировала гибкий нейтралитет Швейцарии на фоне предстоящего референдума

Захарова прокомментировала гибкий нейтралитет Швейцарии на фоне предстоящего референдума

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «гибкий нейтралитет» Швейцарии определяется исключительно политической выгодой и меняется в зависимости от обстоятельств.

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