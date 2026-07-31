Захарова прокомментировала гибкий нейтралитет Швейцарии на фоне предстоящего референдума

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «гибкий нейтралитет» Швейцарии определяется исключительно политической выгодой и меняется в зависимости от обстоятельств.
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