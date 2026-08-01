Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади, сообщили в МВД Донецкая группа новостей.
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Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади, сообщили в МВД Донецкая группа новостей.
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