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Райс об игре Англии на Евро: «Мы очень хотим заставить страну гордиться – может, оказываем большое давление на себя»

Английская команда набрала четыре очка в двух матчах, обыграв Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1).

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