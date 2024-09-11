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«Это зрелищно и интересно». Как прошли дебаты Трампа и Харрис и кто из кандидатов в президенты США оказался сильнее?

«Это зрелищно и интересно». Как прошли дебаты Трампа и Харрис и кто из кандидатов в президенты США оказался сильнее?

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис получила преимущество в дебатах со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, так как тот не смог предложить ничего нового.

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