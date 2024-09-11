«Это зрелищно и интересно». Как прошли дебаты Трампа и Харрис и кто из кандидатов в президенты США оказался сильнее?

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис получила преимущество в дебатах со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, так как тот не смог предложить ничего нового.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии